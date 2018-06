Pogba: ‘Ik ben realistisch over het feit dat dit misschien mijn laatste WK is’

Paul Pogba wist met Frankrijk de eerste twee groepsduels op het WK te winnen, van Australië (2-1) en Peru (1-0). De 25-jarige middenvelder van Manchester United kreeg in aanloop naar het toernooi de nodige kritiek, maar hij zegt zich daar nu niks van aan te trekken. Pogba stelt dat hij momenteel geniet van het toernooi in Rusland.

“We spelen nu een WK en misschien is het wel mijn laatste, niemand weet het. Ik geniet enorm van dit toernooi en vergeet de kritiek die er was. Op het veld geef ik het antwoord daarop. Ik doe mijn uiterste best voor dit shirt, voor het team, voor Frankrijk. Ik wil dit WK heel graag winnen”, wordt Pogba tijdens een persconferentie geciteerd door verschillende Franse media. Les Bleus nemen het in het laatste groepsduel op tegen Denemarken.

“Ik ben realistisch over het feit dat dit misschien mijn laatste WK is. We weten nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren”, vervolgt de middenvelder van Manchester United. “Misschien raak ik geblesseerd of zijn er op dat moment spelers die beter presteren dan ik. Ik hoop natuurlijk dat dit niet mijn laatste WK is, maar sommige spelers maken zo’n toernooi niet eens één keer mee in hun carrière.”

Pogba laat zich tevens lovend uit over Kylian Mbappé, die volgens hem een groot talent is. “Dat kan iedereen zien. Hij is zich nog steeds aan het ontwikkelen. De laatste tijd is er veel voor hem veranderd, omdat hij bekritiseerd wordt als hij niet scoort. Zijn taak is niet alleen om te voetballen en plezier te maken, maar ook om mensen die negatief over hem praten de mond te snoeren.”