Zondag, 24 Juni 2018

United vergeet Alex Sandro en meldt zich bij Valencia

Lucas Digne zal spoedig aan Barcelona laten weten dat hij twijfelt over zijn continuïteit bij de club. De Franse linksback wil niet nog een seizoen meemaken waarin hij alleen speelt als Jordi Alba niet ingezet wordt of kan worden. (Mundo Deportivo)

Arsenal is de laatste club die zich heeft gemeld in de strijd om Medhi Benatia. De Marokkaanse verdediger van Juventus wordt in verband gebracht met een vertrek uit Italië en geniet verder belangstelling van Olympique Marseille en Borussia Dortmund. (La Gazzetta dello Sport)

Door de torenhoge vraagprijs van Juventus is Manchester United niet langer geïnteresseerd in Alex Sandro. In plaats daarvan richten the Red Devils de pijlen op José Gayá van Valencia, die een goedkopere optie moet zijn. (Daily Mirror)

De zaakwaarnemer van Éver Banega heeft positieve gesprekken gevoerd met Arsenal. Unai Emery werkte eerder samen met de Argentijn bij Sevilla en zet in op een hereniging bij the Gunners. (Diverse Spaanse media)

Napoli heeft een verhoogd bod uitgebracht op Alex Meret, ter waarde van 25 miljoen euro én tien miljoen aan variabelen. Udinese zet i Partenopei echter in de wachtkamer, omdat AS Roma zich mogelijk ook nog in de strijd gaat melden. (Gianluca Di Marzio)