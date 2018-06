‘Misschien ben ik vooringenomen, maar we hebben het beste middenveld’

Met een middenveld bestaande uit onder meer Luka Modric en Ivan Rakitic maakt Kroatië tot dusver een uitstekende indruk op het WK. De Kroaten wonnen van Nigeria (2-0) en Argentinië (0-3) en hebben zich zodoende al verzekerd van de volgende ronde. Vedran Corluka zegt dat Kroatië over het beste middenveld van het toernooi beschikt.

“Misschien ben ik een beetje vooringenomen omdat ik Kroaat ben. Ik denk dat we het beste middenveld van het WK hebben, met Modric en Rakitic. Ik hoop dat ze door blijven gaan zoals ze ons in de eerste wedstrijden op dit toernooi geholpen hebben”, zegt Corluka in gesprek met verschillende Kroatische media.

“Iedereen weet dat onze middenvelders een belangrijke rol hebben bij de grootste Europese clubs”, voegt Ivan Perisic toe. “Het is duidelijk dat ze van wereldklasse zijn. Ze spelen tot dusver een goed toernooi en ik hoop dat ze deze vorm kunnen vasthouden. Voor de meeste spelers is dit het vierde grote toernooi op rij. In Frankrijk speelden we heel goed. We hadden toen alleen een beetje pech tegen Portugal en ik hoop dat we nu in Rusland meer geluk hebben.”

Na twee zeges is Kroatië reeds verzekerd van de volgende ronde. In de laatste groepswedstrijd nemen de Kroaten het nog op tegen IJsland, dat zich ook nog kan plaatsen. Samen met Nigeria en Argentinië maken de IJslanders uit wie het tweede ticket voor de volgende ronde bemachtigt in de groep.