‘Als hij Duits of Spaans was geweest, was hij finalist van de Ballon d’Or'

Kroatië imponeerde donderdagavond door met 0-3 van Argentinië te winnen, dankzij doelpunten van Ante Rebic, Luka Modric en Ivan Rakitic. Dejan Lovren laat zich daags na de wedstrijd tegen de Argentijnen lovend uit over de middenvelder van Real Madrid, die volgens hem tot de beste spelers ter wereld behoort.

“Het is fantastisch om met Modric te spelen, hij hoort bij de beste spelers ter wereld. Als hij Duits of Spaans was geweest, had iedereen hem tot de drie besten ter wereld gerekend of was hij zelfs finalist van de Ballon d’Or geweest. Omdat hij Kroaat is, krijgt hij niet de aandacht die hij zou moeten krijgen. Desondanks weten voetbalfans dat hij een geweldige middenvelder is”, wordt Lovren tijdens een persconferentie geciteerd door verschillende Kroatische media.

Bij Argentinië is men bang dat Kroatië zich zal gaan sparen tegen IJsland. “Ik snap de zorgen van de Argentijnen, maar waarom zouden we een risico nemen met spelers die al een gele kaart hebben? We zijn klaar voor de wedstrijd en zullen onze uiterste best doen om IJsland te verslaan”, stelt de verdediger van Liverpool. “Ik ben zelfs trots op enkele fouten die ik in mijn carrière gemaakt heb. Zonder dat zou ik hier niet gestaan hebben, het heeft me gevormd als speler en als persoon.”

“Ik heb altijd in mezelf geloofd, ondanks dat ik beledigd, bedreigd en bekritiseerd werd. Het voelt goed om het tegendeel aan iedereen te bewijzen en ik heb het idee dat ik bij de beste verdedigers hoor”, aldus Lovren. “Er is geen uitgesproken favoriet dit WK, omdat de grote teams nog niet in vorm zijn. Je moet altijd respect hebben voor landen als Brazilië, Duitsland en België. Wij zijn een dark horse en doen alles stap voor stap.”