Crisis bij Sporting kost flamboyante voorzitter de kop: ‘Ik ben verraden’

De crisis bij Sporting Portugal heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. De algemene vergadering heeft het bestuur van de club weggestemd, waardoor Bruno de Carvalho niet langer de voorzitter van os Leões is. De Carvalho en zijn bestuur worden verantwoordelijk gehouden voor de diepe crisis waarin Sporting Portugal zich momenteel bevindt.

Nadat vijftig hooligans de spelersgroep te lijf gingen op het trainingscomplex, lijkt er een leegloop te zijn begonnen bij Sporting. Rui Patrício heeft reeds onderdak gevonden bij Wolverhampton Wanderers, terwijl onder meer Bruno Fernandes, William Carvalho, Bas Dost en Gelson Martins transfervrij willen vertrekken uit Lissabon. Ook trainer Jorge Jesus is vertrokken en verbond zich aan het Saudische Al-Hilal, terwijl Sinisa Mihajlovic hem opvolgt bij Sporting.

De Carvalho heeft afgelopen seizoen een twijfelachtige rol en kraakte geregeld de instelling van de selectie van Sporting. Zo besloot hij in april bijvoorbeeld de gehele selectie te schorsen. Mede daardoor is nu in de algemene vergadering besloten om te voorzitter uit zijn functie te ontheffen. 71 procent van de aanwezigen stemde voor het vertrek van het bestuur, waardoor er momenteel een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden in de top van Sporting.

In september vinden er nieuwe presidentsverkiezingen plaats bij de Portugese topclub, die de komende maanden geleid zal worden door een tijdelijk bestuur. De Carvalho stond sinds 2013 aan het roer bij Sporting en liet via Facebook weten zich verraden te voelen. “Nee, ik ga niet meer terug naar de tribune. Ik zal niet meer blij zijn met overwinningen. Na 46 jaar van intense liefde ben ik erachter gekomen dat het iets anders is dan ik dacht. Ik ben er achter gekomen dat er sprake is van valse principes en dat ik verraden ben. (...) Ik zeg mijn levenslange lidmaatschap op en zal de wedstrijden van de club nooit meer volgen.”