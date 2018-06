Real Madrid wijst clubs na interview op clausule van 300 miljoen euro

Real Madrid gaat deze zomer geen medewerking verlenen aan een transfer van Mateo Kovacic, zo verzekert Marca. Volgens de zondageditie van de Spaanse sportkrant ziet de clubleiding in de 24-jarige Kroatisch international nog altijd de meest geschikte opvolger van zijn acht jaar oudere landgenoot Luka Modric. De Champions League-club is bovendien al geruime tijd op de hoogte van de onvrede van Kovacic over zijn speeltijd.

Real Madrid zal clubs met interesse in Kovacic te allen tijde wijzen op de transferclausule van driehonderd miljoen euro in het tot medio 2021 doorlopende contract, zo klinkt het. De middenvelder gaf zaterdag te kennen dat het beter voor zijn loopbaan is als hij deze zomer uit het Santiago Bernabéu vertrekt. “Ik heb de afgelopen drie jaar niet veel gespeeld en dat is van invloed op mijn status binnen het nationale elftal. Ik ben niet gelukkig. Daarom is het beter als ik van club verander. Real Madrid heeft een buitengewone selectie met geweldige voetballers en wellicht ben ik nu te jong om daarin een groter aandeel te hebben. Ik weet het niet…”, gaf de ex-speler van onder meer Internazionale zaterdag te kennen.

Kovacic speelde afgelopen seizoen 35 wedstrijden voor Real Madrid, voornamelijk als invaller, en dat zijn er slechts vier minder dan in 2016/17: de voetbaljaargang waarin Zinédine Zidane de club met nogal extreme rotaties naar de dubbel leidde. De Kroaat stond afgelopen seizoen ook nog eens twee maanden met blessureleed aan de kant, waardoor hij veertien duels moest laten schieten. Marca concludeert dan ook dat Kovacic relatief veel heeft gespeeld, zeker gezien het feit dat spelers als Gareth Bale, Isco en Karim Benzema afgelopen seizoen min of meer in eenzelfde situatie verkeerden.

Real Madrid betaalde drie jaar geleden een bedrag van 29 miljoen euro aan Inter, dat zich door de regelgeving van Financial Fair Play genoodzaakt zag om tot verkoop over te gaan. In de loop der jaren zag Kovacic hoe een middenveld met Casemiro, Toni Kroos en Modric de voorkeur kreeg. Dat is ook van invloed op zijn status binnen het nationale elftal: in de laatste interlands was een invalbeurt het maximale, inclusief op het WK in Rusland tegen Nigeria en Argentinië.

De Spaanse sportkrant wijst erop dat de middenvelder vorig jaar zomer ook al intern aangaf dat hij wilde vertrekken, maar de clubleiding bracht hem uiteindelijk op andere gedachten. De Madrilenen hebben niet de intentie om de transfermarkt op te gaan, ook al werd Christian Eriksen van Tottenham Hotspur intensief bekeken, zolang de natuurlijke opvolger van Modric al op de loonlijst staat, zo stelt de sportkrant.