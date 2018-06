‘Sportieve’ Thiago Silva: ‘Toen ik dat deed, begon Neymar te schelden’

Brazilië won vrijdagmiddag met 2-0 van Costa Rica, maar gemakkelijk ging dat niet. Philippe Coutinho opende pas in blessuretijd de score, waarna Neymar enkele minuten later de marge verdubbelde. De aanvaller van Paris Saint-Germain reageerde voordat Brazilië de openingstreffer maakte woedend toen Thiago Silva de bal terug speelde na een blessurebehandeling.

“Toen ik dat deed, begon hij te schelden”, zegt Thiago Silva in gesprek met verschillende Braziliaanse media. Volgens Neymar gebruikten de Costa Ricanen de blessurebehandelingen om tijd te rekken. “En ik denk wel dat hij gelijk heeft, ze wilden het spel vertragen. Waarom ik de bal toch besloot terug te geven? Ik dacht niet dat het de situatie was waaruit wij zouden scoren.”

“Ik voel me er rustig onder, maar ik vind het heel jammer dat hij begon te vloeken”, vervolgt de verdediger en tevens aanvoerder van Brazilië. Na afloop van het duel tussen de Brazilianen en Costa Rica is het nodige gezegd en geschreven over Neymar, die na het laatste fluitsignaal zijn tranen niet kon bedwingen op het veld. Thiago Silva snapt die reactie van zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain wel.

“Hij moest even stoom afblazen, hij torst zoveel druk met zich mee. In de derde wedstrijd zal hij een stuk rustiger zijn”, besluit Thiago Silva. In de laatste groepswedstrijd neemt Brazilië het op tegen Servië, dat na twee wedstrijden drie punten heeft. De Goddelijke Kanaries hebben evenals Zwitserland vier punten verzameld tot dusver. Costa Rica bezet de laatste plaats in de poule met nul punten.