Gepasseerde Özil reageert: ‘Het maakt niet uit wat ze allemaal zeggen’

Na de 0-1 nederlaag tegen Mexico in de eerste WK-wedstrijd was er in Duitsland de nodige kritiek op Mesut Özil. Bondscoach Joachim Löw passeerde de middenvelder van Arsenal voor het duel met Zweden, dat in de absolute slotfase met 2-1 gewonnen werd. Özil toonde zich na afloop via Instagram opgelucht met de benauwde zege op de Zweden.

“Wat een gevecht! We zijn één team: op en buiten het veld. Het maakt niet uit wat ze allemaal zeggen”, schrijft de middenvelder bij een foto van hem en Marco Reus, die voor de gelijkmaker tekende. Een late vrije trap van Toni Kroos schonk Duitsland uiteindelijk de broodnodige zege, waardoor men plaatsing voor de volgende ronde nog in eigen hand heeft.

“We hebben Özil in dit toernooi absoluut nodig, vanwege zijn creativiteit”, liet de Duitse bondscoach Löw in een eerder stadium al weten. De oefenmeester passeerde tegen Zweden ook Sami Khedira en Marvin Plattenhardt en liet in plaats daarvan Marco Reus, Sebastian Rudy en Jonas Hector starten. Antonio Rüdiger verving de geblesseerde Mats Hummels. Duitsland neemt het komende woensdag in Kazan op tegen Zuid-Korea.

Het is nog onduidelijk of Löw in dat duel een beroep kan doen op Rudy. De 28-jarige middenvelder kreeg in de wedstrijd tegen Zweden de schoen van Ola Toivonen in het gezicht en brak daarbij zijn neus. Löw liet na afloop weten dat het afwachten is of Rudy in actie kan komen tegen Zuid-Korea.