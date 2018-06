‘Dan was hij waarschijnlijk voor 35 tot 40 miljoen euro weggegaan bij Ajax’

In de optiek van Sjaak Swart had Justin Kluivert langer bij Ajax moeten blijven. De club uit Amsterdam en AS Roma rondden vrijdag de transfer af. De negentienjarige aanvaller heeft bij de Italiaanse topclub een contract voor vijf jaar tot medio 2023 ondertekend. Ajax ontvangt 17,25 miljoen euro voor Kluivert, maar dat bedrag kan door middel van bonussen en een doorverkooppercentage oplopen naar maximaal 22,75 miljoen euro.

Swart denkt dat Kluivert nog ‘twee of drie jaar’ bij Ajax had moeten blijven. Nu blijft de teller voorlopig op slechts 56 duels voor de Amsterdamse club steken. “Voor zijn totaliteit was het beter geweest wanneer hij nog een paar jaar bij Ajax was gebleven en tweehonderd wedstrijden had gespeeld”, vertelt Mister Ajax in gesprek met Ajax Showtime. “Dan heb je ook iets achter je staan waar je op kunt bouwen. Nu ga je als jonge jongen naar een behoorlijke grote club die bijna ieder jaar Champions League speelt, dan wordt je één van de vijfentwintig tot dertig spelers.”

“Als het je dan een beetje tegenzit, dan kom je veel op de bank te zitten. Ik kan wel zeggen dat het moeilijk wordt, maar misschien gaat hij wel schitteren. Ik hoop dat hij slaagt, want het is een heerlijk ventje. En misschien komt hij met de tijd nog weleens terug, dat weet je niet.” Swart denkt dat Ajax juist heeft gehandeld. “Als je hem niet weg laat gaan, dan heb je misschien een ontevreden speler. Daar heb je ook niets aan.”

“Als Ajax denkt: we halen er een behoorlijk bedrag uit en we hebben er nog wat achter staan waarvan we denken dat het goed is, dan hebben wij ons erbij neer te leggen.” Swart weet niet of Ajax een marktconform bedrag voor de aanvaller heeft ontvangen. “Als hij nog bij had getekend, dan was het voor Ajax gunstiger geweest, want dan was hij waarschijnlijk voor vijfendertig tot veertig miljoen weggegaan. Als Virgil van Dijk tachtig miljoen euro opbrengt, dan kunnen er hele hoge bedragen gaan vallen. Het is moeilijk te zeggen.”