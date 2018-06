Kuipers ‘favoriet om WK-finale te fluiten’: ‘Dan ben je een grote vent’

Björn Kuipers floot vrijdag de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica (2-0) en leek tien minuten voor tijd een strafschop te geven voor een vermeende overtreding op Neymar. Na inmenging van de videoscheidsrechter werd deze beslissing echter teruggedraaid. Pieter Vink is blij dat dit soort fouten nu worden ‘uitgesloten’, zo vertelt hij aan Omroep West.

“Er worden meer fouten uitgesloten. Bijvoorbeeld die situatie met Kuipers. Iedereen heeft gezien hoe hij die penalty terugdraaide. Dan ben je een grote vent. Hij is mijn favoriet om de WK-finale te fluiten”, zo stelt de voormalig scheidsrechter. De invoering van de VAR in de Eredivisie laat echter nog even op zich wachten, omdat er door een conflict tussen de KNVB en de BSVB (belangenverenging scheidsrechters) een tekort aan videoscheidsrechters dreigt.

Vink heeft hier een oplossing voor. “Er zijn genoeg scheidsrechters die net gestopt zijn, die als videoscheidsrechter kunnen optreden”, stelt Vink. “Je moet de situaties goed kunnen inschatten. Dat kunnen mensen met jarenlange ervaring prima. Tom van Sichem, Reinold Wiedemeijer, Eric Braamhaar en ikzelf. Meer dan tweeduizend wedstrijden ervaring in de Eredivisie en meer dan honderd duels in Europa.”

“In een competitie waar zoveel geld en belangen op het programma staan moeten gewoon de beste mensen de beslissingen nemen”, vervolgt Vink, die geen voorstander is van het door de BSVB roulatiebeleid. “Met alle respect. Iemand met vijftien wedstrijden ervaring in de Eerste Divisie moet niet even vaak aan de beurt komen als iemand die al jarenlang op het hoogste niveau fluit. Ik begrijp de BSBV wel, maar kwaliteit moet altijd leidend zijn.”