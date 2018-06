Duitsland haalt opgelucht adem: ‘Toni, je bent een voetbalgod!’

Duitsland knokte zich zaterdagavond dankzij een doelpunt van Toni Kroos in extremis langs Zweden, waardoor men plaatsing voor de volgende ronde ‘gewoon’ in eigen hand heeft. De Duitse media reageren daags na de benauwde 2-1 overwinning op Zweden dan ook opgelucht. “Kroos brengt de hoop terug”, kopt de Süddeutsche Zeitung.

“Liefst 93 procent van zijn passes kwam aan tegen Zweden, maar die ene fout leek heel kostbaar te worden”, schrijft de krant, doelend op de foutieve pass die de 0-1 van Zweden inleidde. “Wat er daarna gebeurde moet onderwerp zijn van een karakterstudie. Dat Kroos zich onmisbaar heeft gemaakt bij Real Madrid moet wel te maken hebben met het feit dat hij ook na zulke incidenten ijskoud blijft. Hij droeg de fout niet met zich mee en forceerde de beslissing.”

"De bal van Kroos werd door de wind vanaf de Zwarte Zee, die het stadion was binnengedrongen, naar de hoek van de goal geblazen. Wat volgde was een explosie", concludeert de Süddeutsche Zeitung. De Frankfurter Allgemeine Zeitung vult aan: “Na een imponerend optreden slaagde het flink veranderde team er nog in een ommekeer te bewerkstelligen, zelfs met een man minder. In de minuten daarvoor liet de ploeg zien wat het allemaal in zich heeft."

‘Ihr seid KROOSARTIG’, kopt BILD zondagochtend. “Een vrije trap-kunststukje redt ons WK. Toni, je bent een voetbalgod. Wat een wedstrijd! Wat moesten we bibberen! Wat een drama! Wat een ontknoping! Deze ploeg heeft de instelling die een wereldkampioen waardig is", stelt de boulevardkrant. Der Spiegel stelt dat Kroos op het juiste moment zijn waarde bewees. "Bastian Schweinsteiger is er niet meer, Philipp Lahm is er niet meer. Kroos zou nu de leider van de Duitse ploeg moeten zijn."

Kicker zag na drie ‘zielloze helften’ bij Duitsland in de laatste 45 minuten van het duel met Zweden ‘inzet, vastberadenheid en de wil om te overleven’. “Deze dramatische overwinning kan iets in gang zetten, zoals de 2-1 tegen Algerije van vier jaar geleden. Maar dit succes is ook een kleine stap, de eerste van zes finales. En deze eerste eindstrijd heeft aangetoond dat de factor geluk een grote rol speelt.” Duitsland neemt het in het laatste groepsduel op tegen het al uitgeschakelde Zuid-Korea.