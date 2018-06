‘PEC Zwolle gaat na deal van 2,5 à 3 miljoen euro voor tweetal van VVV’

PEC Zwolle heeft interesse in Vito van Crooij, zo meldt de Limburger. De aanvaller van VVV-Venlo wordt ook door begeerd door NAC Breda, dat volgens BN De Stem een bod van 350.000 euro plus de eventuele komst van aanvaller Giovanni Korte naar Venlo uitbracht. VVV houdt echter vast aan de vraagprijs van negen ton voor Van Crooij.

Van Crooij, 22 jaar, was het afgelopen seizoen een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Maurice Steijn. De aanvaller, die een contract tot medio 2019 heeft, kwam in 31 competitiewedstirjden tot 5 doelpunten en 6 assists. Volgens de Limburgse krant bestaat de mogelijkheid dat PEC een bod op de geboren Venlonaar uitbrengt.

PEC zou daarnaast ook graag Clint Leemans aantrekken als vervanger voor Younes Namli, die op weg is naar de uitgang in Overijssel. De middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs waaronder Genoa. Italiaanse media verzekeren dat de Zwollenaren een vraagprijs van 2,5 à 3 miljoen euro hanteren voor de Deen.

Leemans beschikt eveneens over een contract tot volgend jaar zomer. VVV wil het tweetal dan ook graag van de hand doen en tegelijkertijd slagvaardiger zijn op de huidige transfermarkt.