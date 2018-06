Labyad: ‘De concurrentiestrijd met Tadic en Ziyech is alleen maar leuk’

Ajax boekte zaterdag een ruime overwinning in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Het team van Erik ten Hag was veel te sterk voor tweededivisionist VVSB (0-7). Vijf doelpunten vielen in de eerste helft; na rust sloegen Klaas-Jan Huntelaar en Hassane Bandé nog toe. Dinsdag wacht het tweede oefenduel, tijdens het trainingskamp in Duitsland met SC Preussen Münster.

Zakaria Labyad maakte zijn officieuze debuut en deed dat als linksbuiten, de positie waar naar alle waarschijnlijkheid Dusan Tadic van Southampton binnenkort ook een concurrent zal zijn. Het is de van FC Utrecht overgekomen versterking om het even waar hij door Ten Hag wordt neergezet. “Ik houd overal rekening mee. Nu was dat linksbuiten. Als ik daar het team sterker mee kan maken, doe ik het met alle plezier.

“Ik sta er wel graag, ik heb er vaker in mijn carrière gespeeld. Ik heb het voordeel dat Ajax heel aanvallend voetbal speelt met opkomende backs. Daardoor kan ik in mijn krachten komen”, vertelt Labyad in gesprek met Voetbal International. Tadic zal ook een concurrent zijn op de positie van nummer tien. “Een heel goede voetballer, maar hij kan ook op verschillende posities spelen.”

“De trainer maakt zijn keuzes en wij als spelers horen dat natuurlijk te accepteren.” Labyad loopt niet weg voor de concurrentiestrijd met de Servisch international. "En misschien wel met Hakim Ziyech als die blijft. Leuk toch? We zullen zien wat het team sterker maakt.”