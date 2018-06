FIFA stelt onderzoek in naar uitspraken: ‘Ik zou hem naar Den Haag sturen’

Servië voelt zich bestolen na de 1-2 nederlaag in het groepsduel met Zwitserland op het WK in Rusland. Met name scheidsrechter Felix Brych moet het ontgelden. De Duitser gaf vrijdag een gele kaart aan Aleksandar Mitrovic in plaats van een strafschop voor Servië nadat de spits door twee verdedigers onder handen werd genomen. Bondscoach Mladen Krstajic nam geen blad voor de mond en dat is hem door de FIFA niet in dank afgenomen.

“We voelen ons bestolen”, zei Krstajic zaterdag. “Ik zou hem geen gele of rode kaart geven, maar naar Den Haag sturen. Dan kunnen ze hem voor de rechter brengen, zoals met 'ons' ook gebeurd is.” Krstajic refereert daarmee naar het Joegoslavië-tribunaal, een internationaal tribunaal in Den Haag voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.

Servische media stellen dat de Servische voetbalbond (FSS) een officiële klacht over Brych bij de FIFA wil indienen. Krstajic zette enkele foto’s van de wedstrijd op zijn Instagram-account. “Helaas zijn het alleen de Serviërs die worden veroordeeld door een selectieve justitie. Ooit gebeurde dat in Den Haag en vandaag in het voetbal door de VAR”, luidde het bijschrift van de bondscoach. De tuchtcommissie van de FIFA heeft inmiddels een vooronderzoek ingesteld naar de uitlatingen van Krstajic.

De FSS dreigt daarnaast bestraft te worden vanwege het gedrag van de fans op de tribune. Volgens de FIFA waren er spandoeken met "politieke en aanstootgevende boodschappen" te zien.