Duitsland verontschuldigt zich voor reactie van verzorgers

De Duitse voetbalbond (DFB) steekt de hand in eigen boezem na het opstootje tussen personeelsleden van Duitsland en Zweden. Na het late doelpunt van Toni Kroos (2-1) voelden de Zweden zich uitgedaagd door de Duitsers en ontstond een knokpartij. De DFB erkent dat verzorgers in de fout zijn gegaan, door na het doelpunt te gebaren naar de Zweedse dug-out.

"Het was een emotionele wedstrijd. Op het eind was onder andere de reactie of het gebaar van onze verzorgers richting de Zweedse bank te emotioneel", schrijft de DFB in een statement. "Dat is niet onze stijl. Daarvoor hebben we ons verontschuldigd bij de trainer en het team van Zweden. Ursäkta ('excuses' in het Zweeds, red.)!"

Middenvelder Emil Forsberg sprak na afloop van 'respectloos' en 'walgelijk' gedrag van de Duitsers. Bondscoach Janne Andersson deelde die mening. "Ze dreven de spot met ons en maakten gebaren om het erin te wrijven. Dat hoor je niet te doen. Dan word ik heel boos en geïrriteerd. Waar is verdomme het respect?", vroeg de keuzeheer zich af.

Andersson reageerde woest op de provocatie: hij liep richting de Duitsers en werd tegengehouden door iemand uit zijn eigen staf. Daarna bedaarden de gemoederen op het veld in Sochi. "We hebben negentig minuten op het veld gestreden. Aan het eind hoor je dan de handen te schudden en weg te gaan", concludeerde Andersson.