Knokpartij na Duitsland - Zweden: ‘Walgelijk gedrag van de Duitsers’

De emoties liepen hoog op na afloop van het duel tussen Duitsland en Zweden (2-1). Volgens bondscoach Janne Andersson van Zweden reageerden leden van de technische staf van Duitsland 'walgelijk' op het late doelpunt van Toni Kroos. Daarop reageerden de Zweden woest, waarna een aantal personen uit elkaar gehaald moest worden.

De Duitsers zouden Zweden hebben uitgedaagd na het doelpunt in de blessuretijd. "Het was een gebrek aan respect van de kant van Duitsland", reageert middenvelder Emil Forsberg van Zweden. "Walgelijk gedrag, als je het mij vraagt. Je mag blij zijn, maar je hoeft niet richting de opponent te rennen en je doelpunt zo te vieren. Dat is respectloos."

Bondscoach Andersson heeft een soortgelijke lezing. "Ze dreven de spot met ons en maakten gebaren om het erin te wrijven. Dat hoor je niet te doen. Dan word ik heel boos en geïrriteerd. Waar is verdomme het respect? We hebben negentig minuten op het veld gestreden. Aan het eind hoor je dan de handen te schudden en weg te gaan."

De keuzeheer benadrukt dat Joachim Löw er niet bij betrokken was: andere leden van de technische staf van Duitsland misdroegen zich volgens hem. Andersson reageerde woest op de provocatie: hij liep richting de Duitsers en werd tegengehouden door iemand uit zijn eigen staf. Daarna bedaarden de gemoederen op het veld in Sochi.

Zweden kwam op voorsprong en leek een gelijkspel uit het vuur te slepen. De vrije trap van Kroos was een mokerslag voor de Scandinaviërs. "Zij creëerden niet eens zoveel goede kansen. Onze keeper moest een paar goede reddingen verrichten, maar het is pech dat we niet eens een punt hebben overgehouden aan deze wedstrijd", analyseert Andersson. "Dit is waarschijnlijk de moeilijkste slotfase van een wedstrijd die ik heb meegemaakt, maar de groep ligt nog open. We moeten de wonden likken en klaar zijn voor de volgende wedstrijd."