Xhaka en Shaqiri hangt schorsing van twee wedstrijden boven het hoofd

De FIFA is een onderzoek begonnen naar de wijze waarop Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri hun doelpunten vierden in het duel tussen Servië en Zwitserland (1-2). Dat meldt de Zwitserse krant Blick zaterdagavond. Het tweetal van het nationale elftal van Zwitserland refereerde met de viering aan de Albanese vlag, een verwijzing naar de meer dan gespannen relatie tussen Kosovo-Albanië en Servië.

De Servische voetbalbond (FSS) zette de FIFA na de wedstrijd al onder druk om een onderzoek te starten. Secretaris-generaal Jovan Surbatovic van de FSS kon de gabren niet waarderen. "We zullen de FIFA aanschrijven. Er werden meerdere controversiële gebaren gemaakt. We hebben het allemaal kunnen zien na beide doelpunten." De regels van de FIFA verbieden politieke uitingen op kleding, maar over fysieke gebaren zijn de regels minder sluitend. Sectie 54 van de disciplinaire code schrijft voor dat het 'provoceren van het publiek' kan leiden tot een schorsing van twee wedstrijden en een boete van minimaal 4300 euro.

Shaqiri is een zoon van Kosovaarse/Albanese ouders en ook Xhaka heeft Kosovaarse-Albanese roots. Door de vleugels van een vogel na te bootsen, het Doppeladler-gebaar, refereerden de twee naar hun roots. Op de vlag van Albanië prijkt namelijk een dubbelkoppige zwarte adelaar. Vladimir Petkovic was na de wedstrijd niet echt te spreken over die gebaren. “Laat ik er dit over zeggen: ik vind dat sport en politiek gescheiden moeten blijven”, vertelde de bondscoach van het Alpenland.

Kosovo was lange tijd onderdeel van het deelrepubliek Servië en de Kosovaarse bevolking bestond voornamelijk uit Albanezen. In 1999, na een Servische poging om Kosovo weer helemaal in te nemen, verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië en riep het in 2008 uiteindelijk zelf de onafhankelijkheid uit. Tot op de dag van vandaag leven de landen echter nog op gespannen voet en de momenten in Kaliningrad vormden olie op het vuur.