Duitsland houdt hoop op volgende ronde na heroïsche ontsnapping

Duitsland heeft zaterdagavond op het WK in groep F op spectaculaire wijze afgerekend met Zweden. De wereldkampioen van 2014 leek in Sochi af te stevenen op een gelijkspel, maar een schitterende vrije trap van Toni Kroos bepaalde in de vijfde minuut van de blessuretijd toch nog anders: 2-1. Duitsland komt door de zege op drie punten, net zoveel als Zweden, en kan zich op de laatste speeldag tegen Zuid-Korea definitief verzekeren van een plekje bij de laatste zestien.

Na het debacle tegen Mexico (0-1 nederlaag) van vorige week zondag haalde bondscoach Joachim Löw flink de bezem door zijn basiself. Mesut Özil, Sami Khedira en Marvin Plattenhardt werden allen geslachtofferd ten faveure van Marco Reus, Sebastian Rudy en Jonas Hector, terwijl Antonio Rüdiger de geblesseerde Mats Hummels verving centraal achterin. Die wijzigingen leken aanvankelijk het gewenste effect te sorteren: Duitsland schoot sterk uit de startblokken, maar liet na zichzelf daarvoor te belonen. De grootste kans was al na drie minuten voetballen voor Julian Draxler, maar zijn intikker werd voor de doellijn gekeerd door Sebastian Larsson. Zweden kwam na een hachelijke openingsfase beter in de wedstrijd en leek na een klein kwartier recht te hebben op een strafschop.

Een overduidelijke duw van Jérôme Boateng jegens de doorgebroken Marcus Berg werd echter onbestraft gelaten door arbiter Szymon Marciniak. Manuel Neuer kon door de struikelpartij van Berg redding brengen, maar de doelman moest een kwartier voor rust alsnog vissen. Toni Kroos leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Zweden razendsnel kon omschakelen. Viktor Claesson wist vervolgens Ola Toivonen te bereiken in het Duitse strafschopgebied, waarna de voormalig PSV’er de bal met veel gevoel over Neuer heen wist te tillen: 0-1. Extra domper op een teleurstellend verlopen eerste helft voor de Duitsers was het geblesseerd uitvallen van Rudy, slechts een minuut voordat Toivonen de ban brak. De middenvelder moest zich na een harde botsing laten vervangen door Ilkay Gündogan.

Na de openingstreffer kregen Gündogan en Berg nog goede kansen aan weerszijde, maar gescoord werd er in het eerste bedrijf niet meer. Zweden kon zo de kleedkamer halverwege met een tevreden gevoel opzoeken, maar het Scandinavische land zag zijn voorsprong na de onderbreking binnen drie minuten verdwijnen. Reus kwam na een voorzet vanaf de linkerflank van Timo Werner knap voor directe tegenstander Ludwig Augustinsson, waarna de spelmaker de bal vanaf een meter of zeven voorbij doelman Robin Olsen werkte. De in de rust voor Draxler ingebrachte Mario Gómez had met een zeer lichte beroering overigens ook een aandeel in het doelpunt.

De gelijkmaker bood de wereldkampioen het vertrouwen om alle remmen los te gooien. Zweden werd nadrukkelijk met de rug tegen de muur gezet en ontsnapte in het kwartier dat volgde tot tweemaal toe aan een achterstand: Olsen redde eerst op een afstandsschot van Hector en even later ging Reus maar ternauwernood voorbij aan een scherpe voorzet van Joshua Kimmich. Aan de overzijde dwong Emil Forsberg Neuer met een volley tot een redding. Duitsland slaagde er aanvankelijk niet in een echt slotoffensief op poten te zetten en moest acht minuten voor tijd zelfs met tien man verder, nadat Boateng zijn tweede gele kaart van de ontving voor een harde charge. Gómez en Julian Brandt kregen in de absolute slotfase beiden nog enorme kansen, voordat Kroos uiteindelijk de 2-1 produceerde uit een vrije trap.