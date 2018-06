‘Ten Hag heeft verlossend telefoontje ontvangen van Overmars’

De transfer van Dusan Tadic naar Ajax lijkt nagenoeg rond. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf is Erik ten Hag al gebeld door directeur spelerszaken Marc Overmars met de boodschap dat Tadic overkomt van Southampton. Zelf zou de aanvallende middenvelder al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Ajax.

"Tadic heeft zijn woord gegeven aan Ajax, de clubs zijn er nagenoeg uit. Dus die deal gaat door", stelt Verweij zaterdagavond. "Erik ten Hag hebben we net ook gevraagd over Tadic. Hij hield eigenlijk weinig slagen om de arm. Hij gaf ook aan dat hij het bevrijdende telefoontje van Marc Overmars heeft gehad en dat hij daar erg blij mee was. Hij gaf ook aan waarom hij daar blij mee was. Normaal gesproken gaat dat door."

Alleen 'heel gekke dingen' kunnen er nog voor zorgen dat de transfer afketst, zo stelt de journalist. Tadic ligt bij Southampton nog tot de zomer van 2020 vast, maar Ajax is van plan om dat contract voor een gelimiteerde transfersom van 17,1 miljoen euro af te kopen. De linkspoot zou zelf een contract voor vier seizoenen kunnen tekenen in de Johan Cruijff ArenA en zal, mits hij zijn krabbel zet, tot de absolute grootverdieners in Amsterdam gaan behoren.

De international van Servië deed de geruchten vrijdagavond in gesprek met Voetbal International af als 'leuk'. "Maar zolang er nog niks getekend is, kan ik er gewoon nog niks over zeggen", benadrukte de voormalig sterspeler van FC Twente. "Eerst de handtekeningen, dan praten. En er zijn nog geen handtekeningen. Tegelijkertijd ben ik bezig aan een WK en hebben we een nederlaag geleden die hard is aangekomen."