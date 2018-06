Debat laait op in Engeland na foto uit aantekeningenboekje Holland

In Engeland doet een foto de ronde van het aantekeningenboekje van assistent-bondscoach Steve Holland. Het gaat om een foto van een mogelijke opstelling tegen Panama, waarin Raheem Sterling zijn basisplek kwijtraakt aan Marcus Rashford en waarin geen plek is voor de geblesseerde Dele Alli. Diverse media hebben de foto gepubliceerd, waardoor een discussie is ontstaan over de rol die de pers tijdens een toernooi moet vervullen.

Volgens analist Frank Lampard hadden de kranten de foto voor zichzelf moeten houden. De trainer van Derby County, werkzaam als analist van de BBC, ziet liever dat de media zich dienend opstellen tegenover de nationale ploeg. "We weten nog niet of dit ook daadwerkelijk het elftal is dat begint tegen Panama, maar de namen hadden nooit mogen lekken. Het verbaast me niet, want ik heb genoeg grote toernooien meegemaakt en ik weet hoe die dingen werken. Maar er heerst nu een positief gevoel over het Engelse elftal en dat hoeven we niet in gevaar te brengen", vindt Lampard.

"De media zeurden steeds om meer toegang tot de spelers en dat hebben ze gekregen. Dan gebeurt zoiets. Het zou makkelijk geweest zijn om het in de doofpot te stoppen, want op zo'n moment wil je samenwerken", stelt de voormalig middenvelder. "Maar dat is niet wat er gebeurde. Aan de andere kant moeten we er niet te zwaar aan tillen. Het is immers, en dit klinkt negatief, slechts een groepswedstrijd tegen Panama. Het zou anders geweest zijn als de media zoiets deden voor een kwartfinale tegen Brazilië."

England assistant manager Steve Holland appears to have accidentally leaked England's team against Panama after a photograph was taken of his notes. #WorldCup #ENG#ExtendFootball pic.twitter.com/wFKI3nGr13 — EF | #WorldCup ?? (@ExtendFootball) 21 juni 2018

Bondscoach Gareth Southgate neemt de media echter niets kwalijk. Hij heeft respect voor de journalistieke functie van nieuwsgaring en ontkent bovendien dat de gelekte namen ook daadwerkelijk de opstelling zullen vormen tegen Panama. "Ik begrijp volledig dat de media de taak hebben om nieuws te melden. Het is voor een ploeg zeker een voordeel als je de tactiek van de tegenstander kent, maar ik verwacht niet dat de media zich opstellen als supporter van ons en onze werkwijze. Ik weet dat de media graag zien dat we het goed doen."

"Vorige week was ons elftal drie dagen van tevoren al bekend", lacht Southgate zaterdag op een persconferentie. "Daar heb je geen controle over, dus ik maak me er niet druk om. De foto die is gelekt, was trouwens niet eens het elftal. Ik begrijp dat sommige journalisten hard zijn aangepakt op sociale media. Sorry daarvoor: dat wens ik niemand toe, want ik weet zelf hoe het is." De groepswedstrijd tussen Engeland en Panama staat voor zondagmiddag op het programma. The Three Lions begonnen het EK met een 1-2 overwinning op Tunesië.