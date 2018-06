‘Coup bij Argentinië: spelers accepteren gezag van Sampaoli niet meer’

Het is chaos in het kamp van Argentinië. Volgens TyC Sports accepteren de spelers het gezag van Jorge Sampaoli niet meer: op papier is hij nog bondscoach, maar in de praktijk zou Sampaoli geen enkele macht meer uitoefenen. De spelers hebben het heft in eigen hand genomen en zouden steun hebben van bondsvoorzitter Claudio Tapa.

Sampaoli wordt vermoedelijk niet ontslagen door de AFA, mede omdat de voetbalbond dan een ontslagvergoeding van zeventien miljoen euro moet betalen. Toch is de relatie tussen de spelers en de technische staf 'gebroken'. Niemand weet wat er gaat gebeuren tot aan de laatste groepswedstrijd tegen Nigeria van dinsdag, zo schrijft TyC.

Vrijdag zou een bijeenkomst hebben plaatsgevonden tussen de spelers, de technische staf en Tapa. De bondsvoorzitter zou Sampaoli zelf hebben meegedeeld dat de bondscoach geen macht meer heeft over de groep. Het is volgens de Argentijnse sportzender niet eens zeker dat Sampaoli dinsdag op de bank zit tijdens het duel met Nigeria.

Eerder op de zaterdag sprak voormalig bondscoach Diego Maradona de wens uit om met de spelers te praten. “Ik speelde met mijn leven toen ik het Argentijnse shirt om mijn schouders droeg”, zo werd de wereldkampioen van 1986 geciteerd door diverse buitenlandse media. “Legendes als Diego Simeone, Fernando Redondo, Oscar Ruggeri, Claudio Canniggia, Ubaldo Filol, Leopoldo Luque en Américo Gallego deden precies hetzelfde. Ik wil met de spelers praten om hen duidelijk te maken wat het betekent om het nationale shirt te dragen.”