Löw haalt bezem door basiself; ongelofelijke reeks Özil ten einde

Joachim Löw heeft flink de bezem door zijn basiself gehaald voor de tweede groepswedstrijd van Duitsland op het WK. De bondscoach heeft voor het duel met Zweden van zaterdagavond onder anderen sterspeler Mesut Özil geslachtofferd.

De aanvallende middenvelder van Arsenal kon in de openingswedstrijd tegen Mexico (1-0 nederlaag) niet voldoen aan de hoge verwachtingen en werd vervolgens hevig bekritiseerd in de Duitse media. Sinds zijn debuut voor die Mannschaft in 2009 was Özil 26 keer onafgebroken basisspeler op een WK- of EK-eindronde, maar Löw heeft er voor het duel met Zweden voor gekozen Özil te slachtofferen ten faveure van Marco Reus.

Reus was tegen Mexico slechts invaller, maar zal er nu vanaf het eerste fluitsignaal bij zijn. Behalve Özil verliezen ook Sami Khedira en Marvin Plattenhardt hun basisplaats: zij worden in de basiself vervangen door Sebastian Rudy en Jonas Hector. Ook Antonio Rüdiger kan rekenen op een basisplaats: de mandekker van Chelsea profiteert van een blessure bij Mats Hummels en vormt zodoende samen met Jérôme Boateng het hart van de Duitse defensie.

Voor de Duitsers is de wedstrijd tegen Zweden van levensbelang. De ploeg van Löw zag Mexico eerder op dag afrekenen met Zuid-Korea (1-2), waardoor met het oog op het bereiken van de volgende ronde eigenlijk niets minder dan een zege op Zweden volstaat voor de Duitsers.