F-Side woedend op 'NSB'er' Kluivert: 'We hopen dat hij zijn nek breekt'

De F-Side van Ajax heeft in een statement snoeihard uitgehaald naar Justin Kluivert. De harde kern noemt de buitenspeler een 'NSB'er' na zijn overstap naar AS Roma. Samen met 'aasgier' Mino Raiola heeft Kluivert maandenlang 'spelletjes gespeeld en leugens verteld', zo oordeelt de F-Side zaterdag.

"Iedereen heeft kunnen zien hoe Justin kussend met een AS Roma sjaaltje in Rome arriveerde. Om te kotsen!", schrijft de F-Side. "Twee maanden geleden stond hij nog met een AFC Ajax-sjaaltje! Wij wensen Justin ook geen succes in Rome, wel dat ie zijn poten of nek breekt! Hij krijgt daarom ook geen afscheid in de Johan Cruijff ArenA!"

Als Kluivert ooit wordt waargenomen in Amsterdam, dan kan hij volgens de fanatieke supporters rekenen op een 'ouderwetse Amsterdamsche straatklinkerregen over zijn flikker'. Roma maakte de komst van de negentienjarige aanvaller vrijdag bekend. Kluivert tekent een contract voor vijf seizoenen en levert Ajax een transfersom va 17,25 miljoen euro op. Door bonussen en een doorverkooppercentage kan het bedrag oplopen tot 22,75 miljoen.