Mexico zegeviert opnieuw en vergroot druk op Duitsland

Mexico heeft ook de tweede wedstrijd op het WK winnend afgesloten. Na de stunt tegen Duitsland in het openingsduel (0-1) wisten de Noord-Amerikanen zaterdag ook af te rekenen met Zuid-Korea: 1-2. Mexico is nog niet zeker van plaatsing voor de volgende ronde, omdat Zweden en Duitsland allebei nog op zes punten zouden kunnen komen. Die twee landen treffen elkaar zaterdagavond; als Duitsland niet wint, heeft men het niet meer in eigen hand. Bij een nederlaag is Die Mannschaft hoe dan ook uitgeschakeld.

Juan Carlos Osorio hield in zijn vijftigste duel als bondscoach voor het grootste deel vertrouwen in het basiselftal van het gewonnen openingsduel met Duitsland. Alleen verdediger Hugo Ayala moest zijn plek afstaan aan Edson Álvarez. De Zuid-Koreaanse keuzeheer Shin Tae-Yong voerde mede door blessureleed enkele wijzigingen door. Beide landen troffen elkaar eenmaal eerder op een WK: in 1998 boekte Mexico een 1-3 overwinning. Destijds opende Zuid-Korea de score in de 27ste minuut; nu deed Mexico dat in minuut 26.

De Noord-Amerikanen kregen een strafschop van arbiter Milorad Mazic, doordat Hyun-Soo Jang de bal tegen zijn arm kreeg na een voorzet van Hirving Lozano. Het was alweer penalty nummer veertien van het WK; op het WK 2014 werden er dertien gegeven in het hele toernooi. Carlos Vela, die een emotionele week achter de rug heeft vanwege het overlijden van zijn opa na het duel met Duitsland, bleef kalm en opende de score. Miguel Layún maakte er vervolgens bijna 2-0 van. Een venijnig schot van de back van Sevilla werd gepareerd door de vingertoppen van keeper Hyun-Woo Cho.

Lozano speelde zichzelf later nog vrij aan de linkerflank, maar schoot wild over. Zodoende zocht Mexico de kleedkamers op met een minimale voorsprong. In het tweede bedrijf breidde El Tri de score alsnog uit. Na 65 minuten maakte Lozano een sprint van circa veertig meter, alvorens Javier Hernández aan zijn linkerzijde te bedienen. Chicharito kapte zijn bewaker uit en rondde behendig af. Het was zijn vijftigste doelpunt in 104 interlands voor Mexico. Voor de goal waren er al enkele kansen voor Mexico in de tweede helft, bijvoorbeeld via een geplaatst schot van ex-PSV'er Andrés Guardado.

Na de 0-2 werd Guardado gewisseld ten faveure van Rafael Márquez. Even daarna ging ook Lozano naar de kant; Jesús Corona was zijn vervanger. Mexico verloor de discipline even toen Márquez een slappe pass verstuurde richting doelman Guillermo Ochoa. De pass werd onderschept door Heung-Min Son, maar de ster van Zuid-Korea kon de fout niet afstraffen. De Aziaten moesten het van zulke momenten hebben, want het eigenhandig creëren van kansen lukte nauwelijks. Toch werd het nog 1-2, want Son scoorde in de blessuretijd met een prachtig schot in de kruising.