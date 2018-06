Janssen keert terug naar Londen: ‘Dan zien we wel wat er gebeurt’

Vincent Janssen staat nu twee jaar onder contract bij Tottenham Hotspur, maar een nieuwe kans bij de hoofdmacht van the Spurs lijkt voor hem buiten bereik te liggen. De 24-jarige spits werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Fenerbahçe, waar zijn dienstverband wegens blessureleed ook niet zo verliep als hij had gehoopt. Deze zomer keert hij in principe weer terug in Londen en Janssen weet nog niet waar hij aan toe is voor volgend seizoen.

“Ik ga me binnenkort weer melden bij Tottenham en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik wil graag spelen, dat is belangrijk. Afgelopen seizoen ben ik bij Fenerbahçe lang geblesseerd geweest. We gaan de beste oplossing zoeken”, legt hij uit in gesprek met de NOS. Janssen kwam in de afgelopen voetbaljaargang tot vier goals en vier assists in zestien wedstrijden in de Süper Lig.

Vanwege een stevige enkelblessure stond hij in de tweede seizoenshelft echter maandenlang aan de kant: “Ik wil nu gewoon voetballen, of dat nou bij Tottenham, Fenerbahçe of ergens anders is. Ik heb daar wel mijn ideeën over, hopelijk komt er binnenkort meer duidelijkheid”, zegt hij over zijn huidige situatie.

Janssen geeft aan het gevoel te hebben dat zijn hoofdstuk in Istanbul ‘nog niet afgesloten is’. Fenerbahçe is echter niet de enige optie en met aantredend hoofdtrainer Phillip Cocu sprak hij nog niet: “Nee, nee, zover is het nog niet. Ik heb daar een fantastisch jaar gehad en ik wil daar ooit graag terugkeren. Nu speelt er nog niets, dus het is afwachten.”