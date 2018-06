Ten Hag lovend: ‘Hij zit er niet voor niets bij, ook al is hij nog zo jong’

Ajax speelde zaterdagmiddag zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de Amsterdammers waren uiteindelijk met 0-7 te sterk voor VVSB. Trainer Erik ten Hag was na afloop gematigd tevreden over het resultaat, aangezien het spel van zijn ploeg in de tweede helft hem maar matig kon bekoren.

“Over de eerste helft zeker wel. Dat is eigenlijk het spel dat je wil zien. Heel dynamisch, er zaten veel tempowisselingen in de wedstrijd. Het begin van de tweede helft was ook nog goed, maar daarna was het wat stroperiger. Het valt dan toch tegen dat je maar twee goals maakt”, reageerde hij bij FOX Sports. Ten Hag liet tegen VVSB veel talenten spelen en was in zijn nopjes met het spel dat een aantal van de jonge spelers liet zien.

De trainer besteedde na het duel extra aandacht aan Teun Bijleveld en Ryan Gravenberch: “Teun deed het vandaag uitstekend en maakt twee goede goals. Zeker in de eindfase van een aanval had hij goede oplossingen. Kortom: prima. Ook Ryan deed het goed, maar hij is natuurlijk niet voor niets bij het eerste gekomen, ook al is hij nog zo jong (zestien jaar, red.). Als je goed genoeg bent, ben je ook oud genoeg. We gaan zien hoe zich dat ontwikkelt de komende weken.”

Voor Perr Schuurs vormde de oefenwedstrijd de eerste keer dat hij op Nederlandse bodem het shirt van Ajax aantrok. De nieuwkomer is tevreden met zijn prestatie: “Ik speelde alleen de eerste helft en denk dat ik daarin een goed niveau heb laten zien. Natuurlijk moet dat straks met betere tegenstand hetzelfde zijn, dus daar moeten we de komende weken voor gaan.”