Ziekmelding bij seizoensstart van Sparta na interesse van FC Groningen

Julian Chabot hoeft mogelijk niet met Sparta Rotterdam de Jupiler League in. FC Groningen heeft belangstelling voor de twintigjarige verdediger, zo meldt RTV Rijnmond zaterdag. In gesprek met RTV Noord wil algemeen directeur Hans Nijland de interesse niet bevestigen. "Zolang een transfer niet rond is, gaan wij niet op namen in."

Technisch directeur Henk van Stee van Sparta noemde vorige maand een viertal spelers, Chabot, Deroy Duarte, Halil Dervisoglu en Sherel Floranus, voor wie 'heel veel clubs' belangstelling hebben. Floranus vertrok al naar sc Heerenveen en Chabot is dus wellicht op weg naar Groningen. Zaterdag meldde de Duitser zich ziek bij de eerste training van Sparta.

De Rotterdammers namen de mandekker van 1 meter 94 een jaar geleden over van RB Leipzig, waarvoor hij in de Onder-19 speelde. Hij veroverde na de winterstop een basisplek en kwam in totaal tot twintig Eredivisie-wedstrijden voor Sparta, waarin hij tweemaal scoorde. Het contract van Chabot op Het Kasteel loopt nog twee seizoenen door.