‘Als we dit tegen een topland laten zien, horen we bij de favorieten’

België won zaterdagmiddag met overtuigende cijfers (5-2) van Tunesië en is zodoende al zo goed als zeker van kwalificatie voor de knockout-fase van het WK. Bondscoach Roberto Martínez was tevreden met het spel dat zijn manschappen op de mat legden en dankt ook de Noord-Afrikaanse tegenstander voor de manier waarop zij aan de wedstrijd begonnen.

“Het was vandaag een heel andere wedstrijd dan tegen Panama. Je moet Tunesië krediet geven. Het wilde echt aanvallen. Ze zetten hoog druk en zo ontstond er ruimte. Tunesië wilde echt winnen en dat speelde ons in de kaart. We hebben veel actie gezien voor beide goals. Het is leuk om twee verschillende wedstrijden te spelen en te winnen”, reageerde hij na het duel bij Sporza.

Ondanks de ruime overwinning was de Spanjaard niet helemaal tevreden. Tunesië maakte er na de 2-0 van Romelu Lukaku snel 2-1 van en volgens de bondscoach had zijn ploeg de wedstrijd bij vlagen beter kunnen controleren: “We zijn nog geen afgewerkt product. We kunnen nog groeien. Voor de volgende wedstrijd is het belangrijk dat we eerst de drie blessures bekijken: Lukaku en Dries Mertens voelden iets aan hun enkel, Eden Hazard iets aan zijn kuit”, sluit hij af.

Lukaku, met twee goals een van de grote uitblinkers tegen Tunesië, geeft aan dat het wel mee lijkt te vallen met zijn kwetsuur: “Niks ernstigs, ik ga straks langs bij de fysio. Of we bij de topfavorieten horen na deze zege? Nee, maar als we dit kunnen tonen tegen een topland zal iedereen ons wel bij de favorieten rekenen. Vandaag waren we beter dan in de vorige wedstrijd en in de volgende wedstrijd moet het opnieuw beter. Op het WK kom je steeds betere landen tegen, dus we moeten zoveel mogelijk scoren. In voetbal is het de kunst om altijd beter te spelen dan in je vorige wedstrijd en ik denk dat we nog beter kunnen. We kijken al uit naar de volgende match.”