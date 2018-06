Bandé maakt eerste doelpunt voor Ajax bij zevenklapper

Ajax heeft zaterdag een ruime overwinning geboekt in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Het team van Erik ten Hag was veel te sterk voor tweededivisionist VVSB (0-7). Vijf doelpunten vielen in de eerste helft; na rust sloegen Klaas-Jan Huntelaar en Hassane Bandé nog toe. Dinsdag wacht het tweede oefenduel van de nieuwe jaargang, tijdens het trainingskamp in Duitsland tegen SC Preussen Münster.

Ten Hag koos voor een groot aantal nieuwelingen in zijn basisopstelling. De trainer, die uiteraard niet kon beschikken over zijn WK-gangers, liet Zakaria Labyad officieus debuteren en stelde ook verdedigers Sven Botman en Mitchel Bakker op. Van spelers die regelmatig in Ajax 1 spelen, stonden alleen Rasmus Kristensen en David Neres in de basis. Het eerste doelpunt kwam na een kwartier op naam van Teun Bijleveld, die eenvoudig kon afwerken na goed voorbereidend werk van Neres aan de linkerflank.

Halverwege het eerste bedrijf maakte Bijleveld zijn tweede van de middag, waarna Kaj Sierhuis ook een duit in het zakje deed. Labyad liet vervolgens een goede kans liggen, maar gaf wel de voorzet waaruit Dani de Wit de 0-4 binnenknikte. Sierhuis bepaalde vlak voor de onderbreking de ruststand. In de tweede helft stuurde Ten Hag een nieuw elftal het veld in, met onder meer Klaas-Jan Huntelaar en Hassane Bandé. Beiden lieten zich gelden. Met een zeer subtiele voetbeweging bekroonde Huntelaar een bal van de zestienjarige Ryan Gravenberch, waarna Bandé vlak voor tijd zijn eerste doelpunt maakte in Amsterdamse dienst.