‘In Mexico vinden ze dat Lozano naar een betere competitie moet’

Hirving Lozano begon spectaculair aan het WK in Rusland. De buitenspeler van Mexico loodste zijn land naar een 0-1 zege op regerend wereldkampioen Duitsland, waardoor het Noord-Amerikaanse zich zaterdag tegen Zuid-Korea al kan plaatsen voor de achtste finale. PSV zal de ontwikkelingen met gemengde gevoelens volgen.

De belangstelling voor Lozano neemt immers zienderogen toe. Clubs als Arsenal, Liverpool en Juventus werden al genoemd en de vader van de aanvaller bevestigde vrijdag bij ESPN dat Barcelona zich bij hem heeft gemeld. De Mexicaanse journalist Daniel Reyes van tv-zender Claro houdt Lozano al het hele jaar in de gaten en is benieuwd waar de toekomst van de international ligt. "In Mexico denken ze dat het misschien goed is voor Lozano om naar een betere competitie te gaan, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Volgens Reyes kan de 22-jarige Lozano het best nog een jaar in Eindhoven blijven. "Helemaal als de club de Champions League ingaat. Bij PSV is hij verzekerd van een basisplaats, die garantie heeft hij bij andere clubs niet", weet de journalist, die vindt dat Lozano bovendien nog genoeg verbeterpunten heeft. "Hij moet zich nog beter aanpassen aan Europa. Dit seizoen zag je ook een aantal keer dat hij heel gefrustreerd reageert op scheidsrechters of tegenstanders waardoor hij een aantal rode kaarten kreeg. Dat moet er nog uit."

Hoewel PSV een sterspeler an kwijtraken, zou de landskampioen niet onwelwillend tegenover een vertrek van Lozano staan. Hij werd vorig jaar voor acht miljoen euro overgenomen van Pachuca. Aangezien die club wel een fors doorverkooppercentage heeft bedongen, willen de Eindhovenaren wel een flinke transfersom ontvangen en men zou denken aan een bedrag van 35 miljoen euro. Het contract van Lozano in het Philips Stadion loopt door tot medio 2023.