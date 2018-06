Oppermachtige ‘Rode Duivels’ walsen over Tunesië heen

België heeft zich zaterdagmiddag vrijwel verzekerd van een plaatsje in de volgende ronde van het WK. De Rode Duivels waren in het stadion van Spartak Moskou met 5-2 te sterk voor Tunesië, waarbij Romelu Lukaku zich met twee doelpunten naast Cristiano Ronaldo bovenaan de topscorerslijst voegde. Door deze ruime overwinning gaan de Belgen met een imposant doelsaldo aan de leiding in Groep G en zou Panama alleen in het geval van twee monsterzeges nog roet in het eten kunnen gooien. Engeland is donderdag de laatste tegenstander in de groepsfase.

In een stormachtige openingsfase was de eerste kans al snel voor Thomas Meunier, die zijn schot van de rand van de zestien echter niet langs Farouk Ben Mustapha wist te sturen. Een paar minuten later moest de doelman wel capituleren, toen Eden Hazard onderuit werd gehaald en scheidsrechter Jair Marrufo na het raadplegen van de VAR naar de stip wees. De aanvoerder van de Belgen ontfermde zich zelf over dit buitenkansje en liet de doelman kansloos met een schuiver in de linkerhoek. Na de rake strafschop van de aanvaller ontvouwde zich een open wedstrijd met kansen aan beide kanten.

België sneed na een kwartier spelen door de verdediging van de tegenstander heen en Romelu Lukaku liet Ben Mustapha op aangeven van Dries Mertens met een diagonale streep kansloos. Op een moment waarop België dacht een eenvoudige middag tegemoet te gaan, sloeg Dylan Bronn twee minuten na de 2-0 echter toe met een rake kopbal. Aan de overkant was het vervolgens Yannick Ferreira Carrasco die een minuut later bijna opnieuw het net liet bollen, maar de doelman wist nu wel in te grijpen. Doelpuntenmaker Bronn haalde het einde van de eerste helft wegens een op het oog ernstige knieblessure overigens niet.

Tunesië dacht met een doelpunt achterstand aan de thee te kunnen, maar kreeg diep in de blessuretijd van de eerste helft toch nog een domper te verwerken. Meunier combineerde aan de rechterkant met Kevin De Bruyne, waarna de opgekomen back Lukaku met een steekballetje alleen voor de keeper zette. Voor de spits was het vervolgens een koud kunstje om met een wippertje zijn vierde goal van het WK te maken. België scoorde zodoende vlak voor de rust en een paar minuten na de hervatting van de wedstrijd was het opnieuw raak.

Toby Alderweireld bereikte Hazard met een fraaie dieptepass, waarna de aanvaller Ben Mustapha omspeelde en tussen twee tegenstanders in raak schoot. De Rode Duivels namen daarna wat gas terug, al deed Ferreira Carrasco met nog een half uur te gaan een aardige poging van afstand die net naast ging. Invaller Michy Batshuayi ging in de laatste twintig minuten echter nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt en had hier ook alle kans toe. Een eerste schot van de spits werd van de lijn gehaald, terwijl hij vier minuten later uit de rebound op de lat schoot. Tien minuten voor tijd stond Ben Mustapha ook een derde poging in de weg, maar in de slotminuut was het toch nog raak toen Batshuayi op aangeven van Youri Tielemans binnen kon glijden. Dankzij Wahbi Khazri werd de stand voor de Adelaars van Carthago in de blessuretijd nog iets dragelijker: 5-2.