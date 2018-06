Ten Hag: ‘We willen hem, hij laat zien waarom hij geschikt is voor Ajax’

Ajax nam vrijdag definitief afscheid van Justin Kluivert en lijkt ook Hakim Ziyech deze zomer kwijt te gaan raken. Dusan Tadic van Southampton moet de aanwinst worden die volgend seizoen voor de nodige creativiteit in het elftal van Erik ten Hag gaat zorgen en De Telegraaf meldde eerder deze week dat de Amsterdammers al persoonlijk rond zijn met de Serviër.

Ten Hag geeft nu in gesprek met FOX Sports aan dat er inderdaad wat speelt rond Tadic, al is zijn komst nog niet zeker: “Ja, we willen hem. Verder is het een zaak voor Marc Overmars om dat definitief tot stand te brengen. Hoe de details precies zitten weet ik niet exact. Natuurlijk praten we over dit soort dingen, maar Marc gaat mij niet op de hoogte houden van alle kleine details”, legt hij uit.

“Het is heel duidelijk wat wij willen, als staf en als directie van Ajax. Het is nog niet zo dat we hem al definitief binnen hebben. Anders hadden we dat wel gemeld”, is Ten Hag duidelijk. De trainer was vrijdagavond aandachtig toeschouwer bij de WK-wedstrijd tussen Servië en Zwitserland: “Daar hebben we van genoten. Het is geen geheim dat we interesse in hebben en hij laat duidelijk zien waarom hij een meer dan geschikte speler voor Ajax is en dat hij Ajax bij de hand kan nemen.”

De Amsterdammers beginnen zaterdagmiddag met een oefenwedstrijd tegen VVSB aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en nemen het over een maand al in de voorrondes van de Champions League op tegen Sturm Graz. Siem de Jong en Frenkie de Jong zullen er vanwege blessureleed nog niet bij zijn tijdens het vriendschappelijke duel: “Hopelijk kunnen zij snel instromen. Het lijkt alsof de voorrondes van de Champions League nog heel ver weg zijn, maar dat begint eerder dan het lijkt. De tijd knijpt.”