‘Liverpool legt megabod van 180 miljoen euro neer bij Real Madrid’

Liverpool kreeg onlangs van Olympique Lyon te horen dat het voorlopig niet hoeft te rekenen op de komst van Nabil Fekir en the Reds lijken nu een andere offensieve versterking op het oog te hebben. Mundo Deportivo meldt zaterdagmiddag dat de verliezend Champions League-finalist een megabod heeft neergelegd bij de winnaar van die eindstrijd Real Madrid.

Jürgen Klopp zou Marco Asensio nu bovenaan zijn verlanglijst hebben gezet en het bestuur van Liverpool lijkt het eens te zijn met de wensen van de Duitse oefenmeester. De Spaanse sportkrant stelt namelijk dat de Engelsen een bedrag van 180 miljoen overhebben om de 22-jarige creatieveling op te pikken in het Santiago Bernabéu, waardoor hij samen met Kylian Mbappé de op een na duurste speler aller tijden zou kunnen worden.

Het is echter nog maar de vraag of de Koninlijke bereid is om mee te werken aan een dergelijke deal. Asensio, die momenteel met de Spaanse selectie deelneemt aan het WK, was vorig seizoen onder Zinédine Zidane de nummer dertien op de lijst van spelers die de meeste minuten maakten namens Real Madrid en ook Julen Lopetegui lijkt alle vertrouwen in het talent te hebben.

Asensio ligt daarnaast nog vast tot medio 2023 en heeft een flink hogere transferclausule in zijn contract staan dan het bedrag dat Liverpool tot nu toe overheeft voor zijn komst. Pas als de Engelsen zich met zevenhonderd miljoen euro in de Spaanse hoofdstad melden, kan Real Madrid geen ‘nee’ meer zeggen tegen een poging om Asensio in te lijven.