Vitesse-aanwinst legt transfer uit: ‘Slutsky is grappig en tactisch sterk’

Max Clark tekende vrijdag een contract voor drie seizoenen bij Vitesse. De 22-jarige linksback is transfervrij overgenomen van Hull City en legt in gesprek met Omnisport uit waarom hij voor de club uit Arnhem heeft gekozen. Het interview is hieronder te bekijken.