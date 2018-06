Maradona wil toegang tot spelers Argentinië: ‘Ik wil met ze praten’

Diego Maradona zou het liefst toegang tot het trainingsveld van Argentinië verkrijgen om de ploeg op te peppen voor de laatste groepswedstrijd tegen Nigeria. La Albiceleste moet dinsdag winnen om uitzicht te houden op de achtste finale van het WK en Maradona baalt van de prestaties tot dusver.

“Ik speelde met mijn leven toen ik het Argentijnse shirt om mijn schouders droeg”, zo wordt de wereldkampioen van 1986 geciteerd door diverse buitenlandse media. “Legendes als Diego Simeone, Fernando Redondo, Oscar Ruggeri, Claudio Canniggia, Ubaldo Filol, Leopoldo Luque en Américo Gallego deden precies hetzelfde. Ik wil met de spelers praten om hen duidelijk te maken wat het betekent om het nationale shirt te dragen.”

Er gaan geruchten dat diverse spelers bondsvoorzitter Claudio Tapia hebben gevraagd om Jorge Sampaoli per direct weg te sturen, al beweerde de krant La Nacíon dat er van die roddels niets waar is. Sampaoli lijkt tegen Nigeria dus gewoon in de dug-out te zitten. Hij zal zijn opstelling wel wijzigen, al blijft aanvoerder Lionel Messi ‘gewoon’ staan.

Maradona vindt dat Messi tot dusverre niet thuisgeeft, maar noemt de massale kritiek op de linkspoot overdreven: “Laten we niet net doen alsof je de beker in je eentje kan winnen. Leo heeft zo goed mogelijk proberen te spelen, maar het is moeilijk om de problemen van je ploeggenoten op te lossen. Dat weten we allemaal. En die jongen is ook geen leider.”