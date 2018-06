‘Ten Hag kent mij nog niet goed, ik wil als ‘een bom’ terugkomen bij Ajax’

Ajax beleefde vorig seizoen een jaar om snel te vergeten en dat geldt extra voor Václav Cerny. De twintigjarige aanvaller raakte in oktober vorig jaar tijdens een bekerduel met ASV De Dijk zwaar geblesseerd aan zijn knie en stond sindsdien niet meer op het veld. De start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen komt ook nog te vroeg voor de Tsjech, die volgend seizoen echter hoopt weer zijn minuten te kunnen maken in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

“Ik denk dat ik niet meega op trainingskamp naar Duitsland. Ik ben gewoon nog niet zo ver. Met mijn blessure ben je wel acht of negen maanden zoet. Ik ga nu naar de zevende maand. Ik heb dus nog even de tijd. Ik ben al zo ver gekomen. Tot dusver verliep de revalidatie ontzettend goed en volgens plan. Ik wil nu niet te vroeg beginnen. We willen die fout niet maken”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life.

Cerny, die aangeeft nog niet echt met Erik ten Hag te hebben gesproken over zijn rol volgend seizoen, zag vrijdag met de afronding van de transfer van Justin Kluivert naar AS Roma een concurrent vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. De vleugelspits wil hier echter nog niet te veel op vooruit lopen: “Ik focus me vooral op mezelf. Dat heb ik ook echt geleerd.”

“Ik wil het straks puur op het veld laten zien. Ik kan daar nu van alles over zeggen, maar het verandert niks”, is hij duidelijk. Cerny is dan ook van plan om de staf op eigen kracht te overtuigen: “Ik wil als ‘een bom’ terugkomen. De huidige trainers kennen mij nog niet goed. Toen zij kwamen, kampte ik al met een blessure. Dus ik wil de staf straks op de training laten zien dat ik er weer ben. Ik zie dat echt als een heel mooie kans.”