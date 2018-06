Sampaoli krijgt ervan langs: ‘Dan kun je nooit een grote trainer zijn’

Jorge Sampaoli won prijzen met Universidad de Chile, maakte de nationale ploeg van Chili in 2015 winnaar van de Copa América en stond voor zijn bondscoachschap bij Argentinië voor de groep bij Sevilla. Toch heeft Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic geen hoge pet op van de 58-jarige Argentijn.

Dalic wisselde na afloop van de 3-0 zege op La Albiceleste geen woord met zijn collega: “En dat spijt mij. Dat een man een wedstrijd verliest en je niet eens meer groet. Ik heb het veld nog nooit verlaten voordat ik de trainer van de tegenstander de hand heb geschud, of ik nu gewonnen heb of verloren. Ik heb hem voor de wedstrijd nog een Kroatisch tenue gegeven en ben nu erg blij dat dat mooie cadeau hem voor altijd zal bijblijven.”

“Je moet waardig zijn en iemand feliciteren als diegene gewonnen heeft, wat er ook gebeurt. Het is iets goeds wanneer je het team feliciteert dat jou verslagen heeft. Dat heeft Sampaoli niet gedaan en in mijn ogen kun je dan nooit een grote trainer zijn”, aldus de 51-jarige Dalic, die sinds oktober de bondscoach is van Kroatië en daarvóór werkte bij Al-Ain, Al-Hilal, Faisaly, Slaven Belupo, Dinamo Tirana en HNK Rijeka.

Kroatië won in de eerste groepswedstrijd met 2-0 van Nigeria en rekende afgelopen donderdag dus af met Argentinië: 3-0. Volgende week dinsdag staat het treffen met IJsland in Rostov aan de Don op het programma. Kroatië staat na twee speelronden dus op zes punten en wordt gevolgd door Nigeria, dat drie punten heeft. IJsland en Argentinië hebben ieder één punt.