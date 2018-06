‘Schopt-ie er nog een paar in, dan kan PSV hem niet behouden’

Hirving Lozano maakte in de eerste groepswedstrijd van Mexico op het WK indruk, want de aanvaller groeide tegen Duitsland uit tot de matchwinner. Volgens zijn vader staat Lozano al in de belangstelling van Barcelona, maar Hans Westerhof houdt het goed voor mogelijk dat Chucky nog even in Eindhoven blijft.

“Zo’n doelpunt tegen Duitsland vergroot natuurlijk zijn status. Schopt-ie er nog een paar in, dan kan PSV hem niet behouden. Maar volgens mij hoeft Chucky zelf niet weg”, aldus de 69-jarige Westerhof, die in de jeugdopleiding werkt van CF Pachuca, de vorige werkgever van de 22-jarige Lozano.

“Hij heeft het met zijn gezin hartstikke goed naar zijn zin in Eindhoven. Hirving zou het absoluut geen straf vinden om nog een jaartje bij PSV te blijven”, besluit Westerhof. Lozano, 28-voudig international van zijn land, staat in het Philips Stadion nog tot de zomer van 2023 onder contract.

Lozano sr. verklapte vrijdag tegenover ESPN dat hij is benaderd door Barcelona: “Maar op dit moment is er nog niets duidelijk. Na het WK krijgen we een beter beeld van de realiteit: of hij bij PSV blijft of dat hij vertrekt naar een andere club.” Lozano maakte tot dusverre negentien doelpunten voor PSV.