‘Iemand die zo vaak scoort, had erbij moeten zijn op het WK’

Argentinië speelde zijn eerste wedstrijd op het WK verrassend gelijk tegen IJsland en staat nadat het donderdag met 0-3 onderuit ging tegen Kroatië op de rand van de uitschakeling. In het Zuid-Amerikaanse land is er veel kritiek op de speelwijze van bondscoach Jorge Sampaoli, die nog altijd geen systeem lijkt te hebben gevonden waarin al zijn aanvallende sterren kunnen renderen. Mauro Icardi werd deels om die reden thuisgelaten en dat heeft tot veel onbegrip geleid bij Juan Sebastián Verón.

“Vanaf de zijlijn is het moeilijk om te begrijpen waarom hij er niet bij is. Ik zou dan in Sampaoli’s hoofd moeten kunnen kijken, maar ik vraag me wel af waarom iemand die zoveel doelpunten heeft gemaakt voor Internazionale, en die geen deel uitmaakt van de oudere generatie, niet van de partij is op het WK”, vertelt de voormalige middenvelder van onder meer Lazio, Manchester United, Chelsea en Inter in gesprek met RMC.

“Iemand die zo vaak scoort, had erbij moeten zijn. Sampaoli is de enige die weet waarom hij niet mee is”, gaat Verón verder. Icardi maakte wel deel uit van de voorselectie van la selección albiceleste, maar viel een paar weken voor de start van het WK af. Een van de redenen voor die keuze zou het conflict tussen de spits en Maxi López, een goede vriend van een aantal andere spelers in het team, zijn.

Verón hoopt wel dat Argentinië het tij in de laatste wedstrijd tegen Nigeria nog weet te keren: “Natuurlijk hoop ik dat ze de volgende ronde bereiken. Het zal niet makkelijk worden, maar hopelijk lukt het hen. Wat er aan de hand is met Lionel Messi? Dat weet hij zelf als enige. Ik hoop dat hij het team weer nieuw leven in kan blazen en dat het elftal hem kan ondersteunen. Een speler kan het niet in zijn eentje.” De Argentijnen staan momenteel op doelsaldo laatste in Groep D, waarin Kroatië dankzij twee overwinningen al zeker is van de volgende ronde. IJsland heeft evenveel punten, terwijl Nigeria met drie punten de tweede plek bezet.