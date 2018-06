FC Groningen profiteert van miljoenentransfer Tadic en casht opnieuw

FC Groningen verdiende mee aan de transfers van Virgil van Dijk en Alexander Sörloth naar respectievelijk Liverpool en Crystal Palace en profiteert ook van de aanstaande overstap van Dusan Tadic naar Ajax. De Amsterdammers betalen naar verluidt 17,1 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder.

FC Groningen ontvangt een solidariteitsbijdrage, vertelt algemeen directeur Hans Nijland aan het Dagblad van het Noorden: “Dat is over twee seizoenen genomen één volle procent van zeventien miljoen euro, uiteraard met de aantekening dat de overgang van Tadic wel eerst definitief gestalte moet krijgen.”

Daarnaast maakt De Trots van het Noorden aanspraak op een bedrag van 30.000 euro in verband met een eerder bedongen doorverkooppercentage. Nijland schat in de regionale krant dan ook dat zijn club twee ton verdient aan de transfer van de 29-jarige Tadic naar Ajax.

De linkspoot, die met Servië actief is op het WK, heeft volgens De Telegraaf een persoonlijk akkoord bereikt over een contract voor vier seizoenen. Ajax en Southampton zijn nog in gesprek, maar het lijkt erop dat de deal binnenkort kan worden afgerond.