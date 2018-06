‘Hij heeft de kracht en snelheid van Ballack, maar passeert makkelijker’

Ruben Loftus-Cheek staat zondag waarschijnlijk in de basis in de groepswedstrijd tegen Panama. Gareth Southgate kan niet beschikken over de geblesseerde Dele Alli en dus zal de 22-jarige Loftus-Cheek zijn opwachting maken. Roy Hodgson heeft er alle vertrouwen in dat het talent van Chelsea zijn stempel op het duel zal drukken.

Loftus-Cheek speelde dit seizoen op huurbasis voor Crystal Palace en werkte daar samen met Hodgson. Hij kwam bij the Eagles tot 24 Premier League-wedstrijden en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. “Hij is door zijn spel erg veelzijdig. Ik weet zelfs niet eens wat zijn beste positie is. Hoe je hem laat spelen, hangt echt af van hoe je als team wil voetballen”, aldus de voormalig bondscoach tegenover Sky Sports.

“Hij passeert mannetjes makkelijker dan Michael Ballack dat deed en heeft bovendien de kracht en snelheid van Ballack, zeker weten. Maar Loftus-Cheek heeft meer pijlen op zijn boog dan Ballack had. Dat is gewaagd om te zeggen, dat weet ik, maar Loftus-Cheek gaat zo makkelijk voorbij tegenstanders. Hij kan bijna bedrieglijk snel bij je weg sprinten en draaien.”

“In dat opzicht lijkt hij wel een beetje op Jack Wilshere. De klasse om een bal in de kleine ruimte te ontvangen, heel snel open te draaien en het spel te verleggen.” Volgens Hodgson is Loftus-Cheek ‘honderd procent’ klaar voor een basisplaats tegen Panama: “Hij is er zeker klaar voor en dat heeft hij tegen Tunesië al laten zien.”