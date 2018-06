‘Jammer dat Kluivert niet gekeken heeft naar de weg die Mertens heeft afgelegd’

Justin Kluivert had volgens Leo Driessen en Marc van Rijswijk beter nog een paar jaar bij Ajax kunnen blijven. Dat hebben de twee commentators gezegd in een podcast van FOX Sports. Ajax en AS Roma maakten vrijdagavond de transfer van de talentvolle buitenspeler wereldkundig. De Romeinen betalen een bedrag van 17,25 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot 22,75 miljoen euro, zo maakte Ajax bekend.

Volgens Van Rijswijk had Kluivert er beter aan gedaan om nog een paar jaar te rijpen bij Ajax. “Hij had gewoon nog twee jaar bij Ajax moeten blijven. Kijk naar de weg die Memphis Depay heeft afgelegd. Hij is als topspeler weggegaan uit Nederland, maar heeft het niet gered bij z'n eerste topclub in het buitenland”, aldus de commentator.

Ook Driessen denkt dat de enkelvoudig Oranje-international in Amsterdam had moeten blijven en stap voor stap naar de top had moeten gaan. “Het is jammer dat hij niet gekeken heeft naar de weg die Mertens heeft afgelegd. Die heeft alle stappen gezet. Dit is wel het andere uiterste”, aldus Driessen. Van Rijswijk haalde nogmaals de route van Depay aan. “Nu doet hij het goed bij Olympique Lyon. Daar had hij ook een goed voorbeeld aan kunnen nemen, denk ik. Ga pas weg als je de beste speler van de Eredivisie bent”, vindt hij.

Tegenover De Telegraaf gaat Kluivert zaterdag kort in op zijn transfer naar Roma. “Ik ben blij dat de deal nu officieel rond is, ben Ajax dankbaar voor de opleiding en kansen die ik heb gehad en het voelt goed dat de club een mooi bedrag voor me incasseert”, aldus de negentienjarige aanvaller.