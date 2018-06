‘El Tigre’ speelt ‘finale’ in tweede WK-duel ooit: ‘Het wordt een gevecht’

Vier jaar geleden hield heel Colombia de adem in de aanloop naar het WK in Brazilië in. Radamel Falcao had een jaar eerder de overstap gemaakt van Atlético Madrid, waar hij zich met 52 doelpunten in 68 wedstrijden had ontpopt tot een van de beste spitsen ter wereld, naar AS Monaco en was zijn periode in het prinsdom ook voortvarend begonnen. Een zware knieblessure gooide in januari echter roet in het eten en El Tigre deed er in de daaropvolgende maanden alles aan om fit te zijn voor het eerste mondiale eindtoernooi van de Zuid-Amerikanen sinds 1998.

Door Robin Bruggeman

Een operatie volgde, waarbij president Manuel Santos zelfs een telefoontje pleegde naar chirurg José Carlos Noronha: “Hij vertelde mij dat als ik Falcao fit zou krijgen voor het WK, hij dankzij mij de verkiezingen zou kunnen winnen.” Een geslaagde ingreep en sessies van tien uur per dag in een speciale zuurstofkamer ten spijt, slaagde de talisman van Colombia er niet in om op tijd fit te worden. Ondanks een plekje in de voorselectie van dertig man van bondscoach José Pekerman, zag Falcao vanuit de coulissen hoe landgenoot James Rodríguez uitgroeide tot topscorer en een van de grote sterren van het toernooi.

De huidige spelmaker van Bayern München voerde zijn land uiteindelijk naar de kwartfinales, waarin het gastland door doelpunten van Thiago Silva en David Luiz net een maatje te groot bleek voor los Cafeteros. James maakte na het toernooi zijn gedroomde transfer van Monaco naar Real Madrid en ook voor Falcao volgde in de zomer van 2014 een, minder geslaagd, vertrek uit het prinsdom. Manchester United trok de portemonnee om hem voor zeven miljoen euro een seizoen te huren en bedong ook een door Falcao zelf gewenste optie om hem definitief in te lijven.

De twee seizoenen die Radamel Falcao in diens van Manchester United en Chelsea in de Premier League speelde zal de spits het liefst zo snel mogelijk willen vergeten.

Zijn seizoen op Old Trafford liep echter uit op een enorme teleurstelling en toenmalig trainer Louis van Gaal besloot in maart 2015 zelfs om hem terug te zetten naar het Onder-21-elftal. The Red Devils besloten de koopoptie na 4 doelpunten en 5 assists in 29 wedstrijden niet te lichten en de daaropvolgende voetbaljaargang op huurbasis bij Chelsea culmineerde in een soortgelijk fiasco. José Mourinho en diens opvolger Guus Hiddink kregen de Colombiaanse goaltjesdief eveneens niet aan de praat en na één goal in twaalf optredens keerde Falcao in 2016 gedesillusioneerd terug in het Stade Louis II.

Op het moment waarop zijn carrière als een nachtkaars uit dreigde te gaan verwelkomde Leonardo Jardim hem echter weer met open armen in Monaco en de Portugees maakte zijn spits meteen belangrijk door hem de aanvoerdersband om de arm te schuiven. Falcao beschaamde dat vertrouwen niet en schoot, in het seizoen waarin Monaco na zeventien jaar weer eens kampioen van Frankrijk werd en de halve finales van de Champions League wist te bereiken, met 30 goals in 43 wedstrijden als vanouds met scherp.

Het afgelopen seizoen was hij, in de schaduw van het oppermachtige Paris Saint-Germain, met achttien doelpunten in de Ligue 1 eveneens behoorlijk op dreef en zijn doelpunt tegen Brazilië in september vorig jaar leverde Colombia een belangrijk punt op in de loodzware Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het toernooi in Rusland. La Tricolor eindigde met 27 punten uit 18 wedstrijden uiteindelijk op de vierde plaats in de groep en kaapte zo de laatste plek die rechtstreeks toegang gaf tot het WK weg voor de neus van Peru, dat een play-off-barrage moest spelen tegen Nieuw-Zeeland, en het uitgeschakelde Chili.

Radamel Falcao blies bij AS Monaco zijn carrière in de afgelopen twee seizoenen weer nieuw leven in.

De verwachtingen voor dit WK waren aan het thuisfront een week geleden nog hooggespannen, met minstens een evenaring van de prestatie van vier jaar geleden als hoofddoel. De loting die Polen, Japan en Senegal als tegenstanders in Groep H opleverde leek Colombia ook perspectief te bieden, maar de openingswedstrijd van afgelopen dinsdag tegen de Japanners bezorgde Falcao en consorten een valse start in het eerste WK-duel dat de spits ooit speelde. De niet helemaal fitte James Rodríguez kon niet aan de aftrap verschijnen en een rode kaart voor Carlos Sánchez in de derde minuut zorgde ervoor dat de manschappen van Pekerman al snel achter de feiten aanliepen.

Shinji Kagawa zette zijn ploeg na zes minuten spelen op voorsprong, waarna Colombia met een man minder weer aardig in de wedstrijd kwam en Juan Quintero vijf minuten voor rust de 1-1 voor zijn rekening nam. Met James, die na een uur inviel, in het veld konden de Zuid-Amerikanen echter niet doordrukken en Yuya Osako zorgde een kwartier voor tijd met de 1-2 voor een Japanse overwinning. Door deze domper staat de druk voor de Colombianen er zondag in de wedstrijd tegen Polen, dat zijn eerste wedstrijd tegen Senegal eveneens verloor, meteen vol op, zo weet ook Falcao.

“Uit de wedstrijd tegen Japan zullen we de dingen meenemen die ons sterker maken. Het was niet eenvoudig om onder deze omstandigheden te spelen. En ik denk dat we, zeker in de eerste helft, karakter en ambitie hebben getoond. Ik denk dat het simpele feit dat we nog steeds in leven zijn voor dit WK ons de emotionele kracht zal geven voor de resterende twee wedstrijden”, liet hij vrijdag over de confrontatie met de ploeg van collega-topspits Robert Lewandowski optekenen door het verzamelde journaille. “Het zal meteen een finale worden. Elk team zal er hard voor vechten en de ruimtes voor de tegenstander zo klein mogelijk maken. Misschien maken we niet zoveel fouten als we eerder hebben gemaakt, omdat we allemaal weten dat deze wedstrijd zal bepalen wie er door zal gaan.”