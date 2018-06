‘Real Madrid stuurt aankoop van veertien miljoen naar Celta de Vigo’

Lucas Silva gaat Real Madrid op huurbasis verlaten. De 25-jarige middenvelder speelt komend seizoen namelijk voor Celta de Vigo, meldt UOL Esporte. De Braziliaan kwam sinds januari 2017 op huurbasis uit voor Cruzeiro.

De voormalig jeugdinternational maakte in de winter van 2015 voor veertien miljoen euro de overstap van Cruzeiro naar Real Madrid en werd vervolgens verhuurd aan Olympique Marseille en dus Cruzeiro. Aanvankelijk leek het er nog op dat Lucas Silva naar Sporting Portugal zou gaan, want in juli 2016 onderging hij daar een medische keuring.

Er kwam echter een hartritmeafwijking aan het licht en er werd zelfs gesuggereerd dat Lucas Silva mogelijk nooit meer zou mogen voetballen, hoewel hij dat gerucht al gauw de kop indrukte. Een half jaar na het afketsen van zijn overstap naar Sporting keerde Lucas Silva dus terug bij de club waar het voor hem in het profvoetbal begon: Cruzeiro.

Lucas Silva speelde 96 wedstrijden voor Cruzeiro en daarin kwam hij tot 4 doelpunten en 4 assists. In dienst van Real Madrid staat de teller op 9 optredens en namens Marseille kwam de strateeg tot 33 duels in het eerste elftal. Lucas Silva’s contract in het Santiago Bernabéu loopt nog tot de zomer van 2020 door.