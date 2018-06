‘Cocu verdient in drie jaar tijd zeker zes miljoen euro bij Fenerbahçe’

Phillip Cocu zet zaterdag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij Fenerbahçe. De trainer wordt zeker niet armer van zijn nieuwe avontuur in Istanbul, want hij gaat volgens Milliyet twee miljoen euro op jaarbasis verdienen.

Daar blijft het niet bij, want door bonussen gaat de 47-jarige Cocu hoe dan ook meer opstrijken in het Aziatische gedeelte van Istanbul. Fenerbahçe maakt het officiële honorarium van de opvolger van Aykut Kocaman waarschijnlijk via de aandelenbeurs bekend.

De ontslagen Kocaman krijgt naar verluidt anderhalf miljoen euro mee van voorzitter Ali Koç. Voorlopig gaat Kocaman in ieder geval nergens anders aan de slag: “Ik ga van mijn vakantie genieten. Ik heb rust nodig. Ik ga lekker met mijn hond en vrouw wandelen in Bodrum”, zei hij vrijdag.

Cocu begon zijn trainersloopbaan in 2008 als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje. Hij combineerde die baan tussen 2009 en 2012 met een functie als assistent-trainer van PSV en werd later ook coach van de A1 in Eindhoven. Vanaf het seizoen 2013/14 volgde hij Dick Advocaat op als hoofdtrainer. In 2015, 2016 en 2018 werd PSV onder leiding van Cocu kampioen van Nederland.