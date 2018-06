Aanvoerder van Sparta Rotterdam tekent voor twee jaar in Ligue 2

Ryan Sanusi gaat aan de slag in Frankrijk. De 26-jarige middenvelder heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Championnat National. Sanusi komt transfervrij over van Sparta Rotterdam.

Sparta zegde het contract van Sanusi formeel op en deed de aanvoerder later ook geen nieuwe aanbieding meer. De voormalig jeugdinternational van België speelde sinds de zomer van 2015 voor Sparta en kwam in 97 wedstrijden tot acht doelpunten en elf assists.

Sanusi verdedigde eerder de kleuren van Willem II, FC Oss, Beerschot en Rochus Deurne. Met het Sparta van nieuwbakken trainer Henk Fraser won Sanusi in het seizoen 2015/16 de Jupiler League en daardoor keerde de club terug op het hoogste niveau, maar afgelopen seizoen degradeerde men via de play-offs.

Grenoble finishte zogezegd als derde op het derde niveau van Frankrijk, maar doordat men Bourg-en-Bresse Péronnas in de play-offs versloeg, is men na de zomer actief in de Ligue 2. Bij GF38 hebben in het verleden grote namen onder contract gestaan, onder wie Youri Djorkaeff, Olivier Giroud, Florian Thauvin en Sofiane Feghouli.