‘Messi is geen leider, in dat opzicht is hij geen Cristiano Ronaldo’

Voor Argentinië dreigt vroegtijdige uitschakeling op het WK, want van Kroatië werd verloren en eerder kwam men niet verder dan een remise tegen IJsland. Emmanuel Petit zag Lionel Messi een strafschop missen tegen IJsland en nauwelijks in het stuk voorkomen in Nizhny Novgorod. De oud-middenvelder is kritisch.

“Hij is geen leider. In dat opzicht is hij geen Cristiano Ronaldo. Messi is een van de beste voetballers ooit, maar hij moet ook die winnaarsmentaliteit tonen”, aldus de 47-jarige Petit in het programma Paddy Power. “Hij moet wakker worden. Als het goed gaat bij Barcelona, dan is hij een verschrikkelijk goede speler. Dat hebben we in de Champions League ook kunnen zien.”

“Maar als het niet goed gaat, dan kan hij bij wijze van spreken verdwijnen op het veld. Dan is hij er gewoon niet meer. Dan rent hij niet, dan loopt hij. Hij houdt zich dan niet meer bezig met de bal. Kom op zeg”, aldus de voormalig Frans international, die zijn geld niet zou zetten op een kwalificatie van Argentinië voor de knock-outfase.

“De lichaamstaal van het hele team was slecht: geen vertrouwen, geen vertrouwen in elkaar. De manier waarop ze naar elkaar keken. Ik zie Argentinië zich niet meer kwalificeren. Het zou ook jammer zijn als ze het wél redden, want tegen IJsland zagen ze er vreselijk uit. Ze hadden geen inspiratie, helemaal niet zelfs.” Argentinië speelt dinsdag tegen Nigeria.