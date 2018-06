‘Cillessen raakt niet overtuigd van enige club met concrete interesse’

Het loopt nog niet storm voor Jasper Cillessen, zo meldt Sport zaterdag. Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië is tot dusver slechts één club concreet geworden voor de doelman, die naar verluidt zelf met het voorstel van de geïnteresseerde club op de proppen kwam. Cillessen is echter niet van zins om op het voorstel in te gaan.

Volgens de sportkrant gaat het om een Premier League-club die komend seizoen niet in Europa uitkomt: Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Burnley kunnen zodoende worden uitgesloten. Everton, dat afgelopen seizoen als achtste eindigde, heeft met Jordan Pickford de huidige nummer één van Engeland onder de lat staan en lijkt dus ook geen bestemming.

Cillessen wil komend seizoen eerste doelman zijn bij een club die in ieder geval in Europa speelt, het liefst in de Champions League. De Oranje-international moet bij Barcelona zowel in LaLiga als in de Champions League Marc-André ter Stegen voor zich dulden en heeft in principe geen trek om ook in de komende voetbaljaargang een dergelijke rolverdeling te accepteren. “Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden”, zei Cillessen eerder deze maand.

“Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden.” Cillessen heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn tot medio 2021 doorlopende contract staan, maar Barcelona is naar verluidt bereid om de sluitpost voor vijftien miljoen minder te laten gaan. Cillessen kostte Barcelona in de zomer van 2016 immers ‘maar’ dertien miljoen euro.