‘Ik heb drieduizend aanbiedingen afgeslagen om voor Real Madrid te spelen’

Real Madrid en Zorya Luhansk maakten vrijdag via de officiële kanalen de transfer van Andriy Lunin naar de Spaanse hoofdstad wereldkundig. De pas negentienjarige keeper uit Oekraïne is blij met zijn transfer. “Ik heb drieduizend aanbiedingen afgeslagen om voor Real Madrid te spelen”, zo overdrijft de doelman zaterdag in gesprek met Marca.

“Het was mijn droom om voor Real Madrid te spelen. Dat heb ik ook meermaals in mijn vaderland gezegd. Ik ben al jaren fan van Real Madrid.” Lunin werd geboren in Krasnograd, een stad in de oostelijke oblast Kharkiv. Hij sloot zich op zijn twaalfde aan bij de jeugdopleiding van Metalist Kharkiv en vertrok na drie seizoenen naar Dnipro Dnipropetrovsk. In oktober 2016 maakte Lunin zijn debuut in het eerste elftal en een klein jaar later transfereerde de goalie naar Zorya.

Nog geen twee jaar na zijn debuut in het profvoetbal verkast het talent dus naar het Real van nieuwbakken trainer Julen Lopetegui. De Champions League-winnaar betaalt naar verluidt 8,5 à 9 miljoen euro aan Zorya, een transfersom die door variabelen met 4,4 miljoen zou kunnen oplopen. “Op dit moment denk ik er niet aan om eerste keeper te zijn. Dat zou ik wel graag willen, maar ik wil eerst hier heel veel jaar zijn en de Champions League winnen.”

“Iedereen weet dat ik heel veel aanbiedingen heb afgeslagen om naar Real Madrid te gaan. Dit is een droom, ik doe het niet voor het geld.” Lunin zal de voorbereiding van het eerste elftal op komend seizoen meemaken. Daarna is het aan Lopetegui om te beslissen of de Oekraïense tiener, die al twee A-interlands speelde en internationale ervaring op deed in de Europa League, derde keeper wordt (ten koste van Luca Zidane), voor Real Madrid Castilla gaat uitkomen of aan een andere club wordt uitgeleend.