‘Dit was Björn heel zwaar aangerekend als de penalty niét was teruggedraaid’

Scheidsrechter Björn Kuipers oogstte veel lof na zijn optreden van vrijdag bij de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica (2-0). De arbiter floot uitstekend en werd nog gered door de VAR. Kuipers gaf de Brazilianen in de tweede helft een strafschop nadat Neymar naar de grond ging, maar op advies van videoscheidsrechter Danny Makkelie besloot Kuipers aan de zijkant van het veld de beelden nog maar eens goed te bekijken. Daarop besloot Kuipers terug te komen op zijn beslissing. “Dit is het perfecte nieuwe teamwork”, reageert Jaap Uilenberg, de coach van Kuipers en Makkelie.

Neymar werd licht aangeraakt en ging vervolgens gewillig naar de grond. Kuipers wees resoluut naar de stip, maar besloot anders nadat hij de beelden had gezien. “Dit was Björn heel zwaar aangerekend als de penalty niét was teruggedraaid”, aldus Uilenberg tegenover De Telegraaf. “Nu is het slechts een heel kleine smet op een verder nagenoeg foutloze wedstrijd. Dat hij uitstekend heeft gefloten, blijkt ook uit de reacties van de internationale media. En vergis je niet, dit was een duel met een ontzettend hoge moeilijkheidsgraad, want dat zeuren van die Brazilianen gaat nog eens irriteren ook.”

Uilenberg noemt het een ‘schoolvoorbeeld’ hoe een scheidsrechter om moet gaan met de nieuwe techniek. “Het was een goede ingreep van Danny, die de moed had Björn te adviseren géén strafschop te geven en hem naar het beeldscherm stuurde”, vertelt hij. Uilenberg is het er niet mee eens dat Kuipers een gele kaart had moeten uitdelen aan Neymar omdat hij naar de grond ging. “Er wás contact, maar dat was te licht voor een penalty. De back-up van de VAR gebruiken en de foutieve beslissing corrigeren, was in mijn optiek de enige juiste optie. Simuleren is volgens de richtlijnen van de FIFA toch iets anders. Neymar viel heel overdreven, maar nogmaals er was contact. FIFA wil tijdens het WK alleen een gele kaart voor simuleren in situaties waar absoluut sprake is van geen contact.”

Volgens Uilenberg maakt Kuipers nog altijd een goede kans om de WK-finale in Moskou te fluiten. Er zijn echter ook andere kandidaten, weet de oud-scheidsrechter. “Ik weet bijvoorbeeld dat Alireza Faghani uit Iran er ook heel goed op staat. Hij had de leiding over Mexico-Duitsland. Maar Björn moet gewoon zo doorgaan. De FIFA was heel positief over zijn eerste wedstrijd, Uruguay-Egypte. Dus ik verwacht dat hij nog wel een of meerdere mooie aanstellingen krijgt. En of dat de finale is, zien we aan het einde van de rit wel. Hier zit in elk geval een trotse coach, want met zijn ingrijpen, stelde ook Danny zijn kandidatuur voor belangrijke wedstrijden.”

In zijn column voor De Telegraaf gaat ook Wim Kieft in op het optreden van Kuipers en ook de oud-international is lovend. “Björn Kuipers verdient trouwens lof voor de wijze waarop hij standhield ondanks alle provocaties van vooral Neymar & co. In de rust stonden drie Brazilianen hem op te wachten en toch bleef hij ijskoud. Soms moet je als scheidsrechter een klootzak zijn want anders vreten die spelers je op. Helemaal die Brazilianen gisteren. Een charmant lachje is dan niet afdoende, maar iets meer ontspanning haalt ook druk van de ketel. Kuipers stond overal bovenop en toch redde de videoarbiter hem bij een penalty voor een schwalbe van Neymar. Had hij de strafschop gegeven dan zou het einde toernooi zijn.”